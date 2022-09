Incidenti montagna: giovane disperso in Friuli (Di giovedì 22 settembre 2022) Un ragazzo, di 25 anni, di Padova, è disperso da ieri nelle Alpi Giulie Occidentali, nel gruppo del Jôf Fuart: non ha fatto ritorno al Rifugio Pellarini da dove era partito con l'intenzione di scalare,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Un ragazzo, di 25 anni, di Padova, èda ieri nelle Alpi Giulie Occidentali, nel gruppo del Jôf Fuart: non ha fatto ritorno al Rifugio Pellarini da dove era partito con l'intenzione di scalare,...

AnsaVeneto : Incidenti montagna: giovane disperso in Friuli. Doveva arrampicare su parete molto insidiosa #ANSA - cronacacampania : Incidenti montagna: trovato morto disperso in Friuli - Cronaca - ANSA - infoitinterno : Incidenti montagna: trovato morto disperso in Friuli - Attualità - EugenioBerto70 : Incidenti montagna: trovato morto disperso in Friuli - FGuardiella : Incidenti montagna: trovato morto disperso in Friuli -