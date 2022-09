Esa: esperimento terrestre test effetti microgravità (Di giovedì 22 settembre 2022) Durante le missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, i corpi degli astronauti subiscono una vasta gamma di cambiamenti a causa della mancanza di gravità: tutto, dalla vista alla salute cardiovascolare alla densità ossea, è influenzato. Sebbene gli astronauti si esercitino e assumano integratori per mitigare alcuni di questi effetti, saperne di più potrebbe consentire ai medici di progettare trattamenti migliori non solo per chi viaggia nello spazio ma anche per migliorare le strategie di trattamento di alcune patologie sulla Terra. Per fare questo, il team SciSpacE dell'Agenzia spaziale europea e un team di scienziati europei hanno progettato l'esperimento Vivaldi, che si svolge nella MEDES Space Clinic (Istituto di Medicina Spaziale e Fisiologia) a Tolosa, in Francia, una delle poche strutture in Europa che può ospitare questi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) Durante le missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, i corpi degli astronauti subiscono una vasta gamma di cambiamenti a causa della mancanza di gravità: tutto, dalla vista alla salute cardiovascolare alla densità ossea, è influenzato. Sebbene gli astronauti si esercitino e assumano integratori per mitigare alcuni di questi, saperne di più potrebbe consentire ai medici di progettare trattamenti migliori non solo per chi viaggia nello spazio ma anche per migliorare le strategie di trattamento di alcune patologie sulla Terra. Per fare questo, il team SciSpacE dell'Agenzia spaziale europea e un team di scienziati europei hanno progettato l'Vivaldi, che si svolge nella MEDES Space Clinic (Istituto di Medicina Spaziale e Fisiologia) a Tolosa, in Francia, una delle poche strutture in Europa che può ospitare questi ...

