Conte: "L'agenda del M5S punto più avanzato del progressismo" (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Una difesa a spada tratta del reddito di cittadinanza con la consapevolezza che la misura “va rafforzata”. Giuseppe Conte all'AGI ricorda che “questa misura protegge oltre 3 milioni di persone e il 46% dei percettori sono ‘lavoratori poveri'”. E allo stesso tempo sferza i ‘governatori'. “Quanto alle politiche attive e ai Cpi (di competenza regionale), 14 Regioni su 20 sono governate dal centrodestra: devono fare di più”, sottolinea. Il presidente M5s illustra le proposte di politica economica del Movimento 5 stelle. Dal salario minimo a 9 euro lordi l'ora alla lotta ai ‘contratti pirata'; “riduzione delle tipologie contrattuali e ripristino del meccanismo delle causali previsto dal decreto Dignità; stop stage e tirocini gratuiti, stabilendo un compenso minimo, taglio totale dell'Irap per tutte le aziende e taglio del cuneo fiscale sia dal lato dei lavoratori sia ... Leggi su agi (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Una difesa a spada tratta del reddito di cittadinanza con la consapevolezza che la misura “va rafforzata”. Giuseppeall'AGI ricorda che “questa misura protegge oltre 3 milioni di persone e il 46% dei percettori sono ‘lavoratori poveri'”. E allo stesso tempo sferza i ‘governatori'. “Quanto alle politiche attive e ai Cpi (di competenza regionale), 14 Regioni su 20 sono governate dal centrodestra: devono fare di più”, sottolinea. Il presidente M5s illustra le proposte di politica economica del Movimento 5 stelle. Dal salario minimo a 9 euro lordi l'ora alla lotta ai ‘contratti pirata'; “riduzione delle tipologie contrattuali e ripristino del meccanismo delle causali previsto dal decreto Dignità; stop stage e tirocini gratuiti, stabilendo un compenso minimo, taglio totale dell'Irap per tutte le aziende e taglio del cuneo fiscale sia dal lato dei lavoratori sia ...

fanpage : “Sono rimasti folgorati dall’agenda Draghi, che non esiste, hanno pensato di imbarcare tutti, da Calenda a Gelmini,… - M5sStefano : RT @con_la_J: L'agenda #Conte sarà il programma del #M5S per l'elezioni. Niente #propaganda urlata dai balconi. Il governo ci lascia 11mil… - OvileItalia : RT @Newsinunclick: L'agenda del Movimento 5 Stelle è il punto più avanzato del progressismo italiano'. - Stefano___1970 : RT @Newsinunclick: L'agenda del Movimento 5 Stelle è il punto più avanzato del progressismo italiano'. - MIMoMA22 : Il @pdnetwork come sospettavamo appoggia Conte, e alla fine è contro Draghi e contro la sua agenda. Però non l’ave… -