Cloud, 5G, rete unica? La parola chiave è sovranità. Parla Butti (FdI) (Di giovedì 22 settembre 2022) C'è un tema che domina le nostre vite e che però è stato ignorato durante questa breve campagna elettorale: la tecnologia. Un po' perché gli elettori pensano soprattutto alla crisi energetica, all'inflazione e all'invasione russa dell'Ucraina. Un po' perché si tratta di questioni difficili complesse "in tempo di pace", figuriamoci da comprimere nei mini video su TikTok che hanno colorato il dibattito politico. Fatto sta che proprio di TikTok e dei suoi legami con il regime cinese, del futuro del Cloud pubblico, della rete unica, di come sviluppare il 5G su cui viaggiano dati sensibili e la gestione delle industrie 4.0, di regolamentazione delle aziende tecnologiche, in pochi hanno preso posizione. Formiche.net ha chiesto ai due principali partiti (secondo i sondaggi) quali siano le loro strategie nel settore tecnologico. Per il Pd ci ...

