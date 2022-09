Camera commercio Taranto con Ebiten e Regione Puglia in campo per welfare aziendale in Pmi (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Labitalia) - Ebiten e Regione Puglia chiudono, presso la Camera di commercio di Taranto, il tour nei territori pugliesi per presentare il progetto ‘In Armonia Lavoro e Famiglia - Ialf' e promuovere i temi del welfare aziendale, della flessibilità oraria e organizzativa, dell'occupazione e dell'occupabilità femminile, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il progetto è stato finanziato da Regione Puglia con il bando ‘Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly'. Ebiten è l'ente bilaterale istituito da Sistema Impresa, Confsal, Confsal Fisals e da Fesica Confsal. Ha aperto i lavori ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Labitalia) -chiudono, presso ladidi, il tour nei territori pugliesi per presentare il progetto ‘In Armonia Lavoro e Famiglia - Ialf' e promuovere i temi del, della flessibilità oraria e organizzativa, dell'occupazione e dell'occupabilità femminile, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il progetto è stato finanziato dacon il bando ‘Misure di promozione dele di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly'.è l'ente bilaterale istituito da Sistema Impresa, Confsal, Confsal Fisals e da Fesica Confsal. Ha aperto i lavori ...

