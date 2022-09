BURNING TIMES di Valeria Vaccaro per THE NUMBER 6

solops : La mostra Burning Times nella casa più bella del mondo a Torino - Artemisia12_ : Mostra di Valeria Vaccaro, Burning Times, Torino. -

Quotidiano Piemontese

... dal 22 settembre ospita la sua prima temporanea con le opere di Valeria Vaccaro nella mostraa cura di Beatrice Audrito - Art Consulting & Curating. L'esposizione promossa dal Gruppo ...Cerca Home Torino Torino Aggressione a Silvio Viale: "Solo una camicia strappata ma sarebbe potuto andare peggio" Moreno D'Angelo - Settembre 22, 2022 Torinodi Valeria Vaccaro per THE ... La mostra Burning Times nella casa più bella del mondo a Torino "The pollution generated by the annual stubble-burning in agricultural areas, the firecrackers surrounding the festivals and weddings, smog, bonfires add to year-round pollution in the air caused by ...World Bank President David Malpass said he will not resign after coming under criticism for his remarks earlier this week regarding climate change. At an event sponsored by The New York Times on ...