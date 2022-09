Ballando con le stelle: svelati gli abbinamenti (Di giovedì 22 settembre 2022) Mancano, ormai, pochissime settimane al ritorno in tv di “Ballando con le stelle”. Oggi, finalmente, dopo tanta trepidazione e curiosità, sono stati svelati da TvBlog alcuni abbinamenti. Scopriamoli insieme. Le coppie di Ballando con le stelle Iva Zanicchi e Samuel Peron Alex Di Giorgio e Moreno Porcu Gabriel Garko e Giada Lini Dario Cassini e Lucrezia Lando Ema Stokholma e Angelo Madonia Paola Barale e Roly Maden Alessandro Egger e Tove Villfor Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca Rosanna Banfi e Simone Casula Enrico Montesano e Alessandra Tripoli Marta Flavi e Simone Arena Giampiero Mughini e Veera Kinnunen Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022) Mancano, ormai, pochissime settimane al ritorno in tv di “con le”. Oggi, finalmente, dopo tanta trepidazione e curiosità, sono statida TvBlog alcuni. Scopriamoli insieme. Le coppie dicon leIva Zanicchi e Samuel Peron Alex Di Giorgio e Moreno Porcu Gabriel Garko e Giada Lini Dario Cassini e Lucrezia Lando Ema Stokholma e Angelo Madonia Paola Barale e Roly Maden Alessandro Egger e Tove Villfor Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca Rosanna Banfi e Simone Casula Enrico Montesano e Alessandra Tripoli Marta Flavi e Simone Arena Giampiero Mughini e Veera Kinnunen Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina Segui ZON.IT su Google News.

angheran70 : RT @Cambiacasacca: Zelensky ha vinto ballando con le stelle. Può vincere qualsiasi guerra. - NicolKookie97 : RT @BTSItalia_twt2: ??| [INSTAGRAM STORIES] #JHOPE (@BTS_twt): Ballando con Hyoseobie* hyung Tikitikitok *(Shin Hyoseob è il vero nome di… - _elenaa_28 : RT @subirdnas: didier l’imprenditore di lugano già sta ballando con un’altra donna ma oh #uominiedonne - aloapmassari : RT @StefducFi: Ho appena visto alcuni video delle proteste in corso in #Iran. Donne e ragazze che che si ribellano con il proprio corpo bal… - ACM_Chia : #uominiedonne Didier sta ballando con una vestita come una Barbie -