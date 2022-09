Atalanta in ansia per Koopmeiners: scontro con Linetty in Polonia-Olanda, esce in barella (Di giovedì 22 settembre 2022) La partita di Teun Koopmeiners in Polonia-Olanda è durata solo 6 minuti: dopo uno scontro aereo con Karol Linetty, il centrocampista... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) La partita di Teuninè durata solo 6 minuti: dopo unoaereo con Karol, il centrocampista...

sportface2016 : Ansia #Atalanta, infortunio per #Koopmeiners in #PoloniaOlanda: esce in barella e mani sul volto dopo due minuti pe… - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #Atalanta in ansia per #Koopmeiners: scontro con #Linetty in #PoloniaOlanda, esce in barella #NationsLeague - SiiocaMilan : RT @sportface2016: Ansia #Atalanta, infortunio per #Koopmeiners in #PoloniaOlanda: esce in barella e mani sul volto dopo due minuti per uno… - furgeTX : RT @sportface2016: Ansia #Atalanta, infortunio per #Koopmeiners in #PoloniaOlanda: esce in barella e mani sul volto dopo due minuti per uno… - MarcoR222 : RT @sportface2016: Ansia #Atalanta, infortunio per #Koopmeiners in #PoloniaOlanda: esce in barella e mani sul volto dopo due minuti per uno… -