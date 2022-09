A ruba gli iPhone 14 Pro su Amazon, tempi di consegna biblici (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli iPhone 14 Pro sono senz’altro i modelli di melafonini 2022 che stanno facendo maggiormente breccia presso i potenziali clienti. Questo andamento era già stato messo in risalto al momento del via ai preordini dei nuovi smartphone Apple. Anche in questo ultimo scorcio del mese, le cose non sono cambiate. Ne è la riprova il fatto che, volendo acquistare gli specifici esemplari, i tempi di attesa sono davvero importanti. Può essere sufficiente l’analisi delle schede di vendita degli iPhone 14 su Amazon per rendersi conto di quanto segue. L’iPhone 14 standard è in pronta consegna in ogni sua variante di memoria e colore. Protendendo per questa soluzione, la si riceverà a casa, in ufficio o in altro luogo in due o tre giorni lavorativi, non di più. Mettendo da parte ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli14 Pro sono senz’altro i modelli di melafonini 2022 che stanno facendo maggiormente breccia presso i potenziali clienti. Questo andamento era già stato messo in risalto al momento del via ai preordini dei nuovi smartphone Apple. Anche in questo ultimo scorcio del mese, le cose non sono cambiate. Ne è la riprova il fatto che, volendo acquistare gli specifici esemplari, idi attesa sono davvero importanti. Può essere sufficiente l’analisi delle schede di vendita degli14 super rendersi conto di quanto segue. L’14 standard è in prontain ogni sua variante di memoria e colore. Protendendo per questa soluzione, la si riceverà a casa, in ufficio o in altro luogo in due o tre giorni lavorativi, non di più. Mettendo da parte ...

