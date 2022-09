Voto all’estero, ecco le solite difficoltà: “Schede non ricevute o con intestazione sbagliata, così viene meno un diritto costituzionale” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Schede elettorali non ricevute. O in alcuni casi arrivate, ma con l’intestazione sbagliata: quella dei referendum dello scorso giugno, anziché delle politiche del 25 settembre. Sono un esempio delle difficoltà che possono mettere a rischio il Voto dei nostri connazionali all’estero, in tutto 4,8 milioni di maggiorenni in quasi 200 Paesi, per un costo per le casse pubbliche che il ministero degli Affari esteri stima tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’ultimo ad aver denunciato problemi è stato Vincenzo Arcobelli, uno dei rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all’estero (organo rappresentativo di chi è espatriato) e candidato al Senato per Fdi in Nord e Centro America. Circoscrizione in cui, sostiene Arcobelli, si sono verificati “numerosi” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)elettorali non. O in alcuni casi arrivate, ma con l’: quella dei referendum dello scorso giugno, anziché delle politiche del 25 settembre. Sono un esempio delleche possono mettere a rischio ildei nostri connazionali, in tutto 4,8 milioni di maggiorenni in quasi 200 Paesi, per un costo per le casse pubbliche che il ministero degli Affari esteri stima tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’ultimo ad aver denunciato problemi è stato Vincenzo Arcobelli, uno dei rappresentanti del Consiglio generale degli italiani(organo rappresentativo di chi è espatriato) e candidato al Senato per Fdi in Nord e Centro America. Circoscrizione in cui, sostiene Arcobelli, si sono verificati “numerosi” ...

