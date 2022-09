Un referendum nelle aree occupate per l’annessione alla Russia: l’ira di Ue e Kiev (Di mercoledì 21 settembre 2022) Kiev – I referendum “farsa”, così come li considera Kiev, per l’annessione alla Russia di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia si terranno dal 23 al 27 settembre prossimi. Lo hanno annunciato le autorità filorusse, mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha sottolineato come queste consultazioni testimonino il desiderio dei popoli “di decidere il proprio destino”. I media russi avevano scritto che si attendeva in serata un discorso di Vladimir Putin alla nazione, ed era anche stato pubblicato un tweet dell’emittente di stato Rt che dava l’ora, le 20 di Mosca (le 19 in Italia). Il discorso non è però arrivato all’ora indicata e sarebbe stato anche cancellato il tweet con l’orario, fa notare il sito di Sky news Uk. Il primo ad annunciare la convocazione ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022)– I“farsa”, così come li considera, perdi Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia si terranno dal 23 al 27 settembre prossimi. Lo hanno annunciato le autorità filorusse, mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha sottolineato come queste consultazioni testimonino il desiderio dei popoli “di decidere il proprio destino”. I media russi avevano scritto che si attendeva in serata un discorso di Vladimir Putinnazione, ed era anche stato pubblicato un tweet dell’emittente di stato Rt che dava l’ora, le 20 di Mosca (le 19 in Italia). Il discorso non è però arrivato all’ora indicata e sarebbe stato anche cancellato il tweet con l’orario, fa notare il sito di Sky news Uk. Il primo ad annunciare la convocazione ...

