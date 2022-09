Un posto al sole, trama 21 settembre 2022: Viola in preda al panico (Di mercoledì 21 settembre 2022) Viola Bruni vivrà un momento molto duro e difficile ad Un posto al sole, che metterà in evidenza quanto ancora sia sconvolta dopo aver rischiato di morire. La donna, infatti, dopo aver ripreso il lavoro come supplente annuale presso la scuola di Bianca, sarà assalita da una vera e propria crisi di panico. Viola, in particolare, è ancora provata e spaventata per l'attentato che ha subito di recente da parte di Lello Valsano e che è costato la vita alla povera Susanna, coinvolta insieme a lei nella sparatoria. Nonostante le rassicurazioni di Ornella e Raffaele e tutti i tentativi che sta facendo Eugenio per aiutarla a superare lo shock, la Bruni non riesce a riprendersi e, come rivela la trama della soap opera di Rai 3 di mercoledì 21 settembre 2022, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 settembre 2022)Bruni vivrà un momento molto duro e difficile ad Unal, che metterà in evidenza quanto ancora sia sconvolta dopo aver rischiato di morire. La donna, infatti, dopo aver ripreso il lavoro come supplente annuale presso la scuola di Bianca, sarà assalita da una vera e propria crisi di, in particolare, è ancora provata e spaventata per l'attentato che ha subito di recente da parte di Lello Valsano e che è costato la vita alla povera Susanna, coinvolta insieme a lei nella sparatoria. Nonostante le rassicurazioni di Ornella e Raffaele e tutti i tentativi che sta facendo Eugenio per aiutarla a superare lo shock, la Bruni non riesce a riprendersi e, come rivela ladella soap opera di Rai 3 di mercoledì 21, ...

