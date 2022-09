Trovato morto in casa | mistero sulla morte di un 34enne

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Nella notte tra martedì e mercoledì è deceduto Andrea Mancin, 34 anni di di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. Si pensa a un malore o a un infarto improvviso, ma non sono chiare ancora le reali cause della...

Il 29 del mese Leonid Shulman, 60 anni, capo del servizio di trasporto di Gazprom Invest, vienenel bagno della sua villa. Il giorno successivo l'inizio della guerra in Ucraina, il 25 ...ANDREA MANCININ CASA: IL DOLORE DEGLI AMICI Un collega di lavoro, Alex Beltrame, scrive sui social: 'Ieri pomeriggio alle 14 abbiamo finito il turno di lavoro, ci siamo salutati in ...Un’altra morte sospetta in Russia: Anatoly Gerashchenko, l’ex capo del Moscow Aviation Institute (MAI), è morto martedì dopo una misteriosa caduta dalle ...Tragedia ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo: Andrea Mancin, 34enne polesano della frazione di Rivà, è stato trovato morto in casa: la presumibile causa è un malore o ...