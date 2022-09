"Stupratori, organizzatori di orge": choc su Canale 5, insulti alla Regina Elisabetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Attilio Romita fa parlare di sé al GfVip. L'ex mezzo busto del Tg1 ha fatto delle dichiarazioni di fuoco sulla Regina Elisabetta e su tutta la famiglia reale. E le sue parole hanno già scatenato la polemica. Stando a quanto raccontato da alcuni telespettatori sui social, a un certo punto la regia del reality avrebbe deciso di cambiare inquadratura, per evitare spiacevoli sorprese. Qualche frase di Romita, però, è comunque trapelata. Durante una chiacchierata con Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti, il giornalista si sarebbe scagliato contro la Regina defunta qualche giorno fa: "Questa riconoscenza per una donna che ha servito il suo Paese fino all'ultimo giorno… Avrei voluto vedere! Ma voi avete visto i sudditi di Lady Diana al suo funerale? Era una roba pazzesca. Ma come si può essere innamorati e devoti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Attilio Romita fa parlare di sé al GfVip. L'ex mezzo busto del Tg1 ha fatto delle dichiarazioni di fuoco sullae su tutta la famiglia reale. E le sue parole hanno già scatenato la polemica. Stando a quanto raccontato da alcuni telespettatori sui social, a un certo punto la regia del reality avrebbe deciso di cambiare inquadratura, per evitare spiacevoli sorprese. Qualche frase di Romita, però, è comunque trapelata. Durante una chiacchierata con Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti, il giornalista si sarebbe scagliato contro ladefunta qualche giorno fa: "Questa riconoscenza per una donna che ha servito il suo Paese fino all'ultimo giorno… Avrei voluto vedere! Ma voi avete visto i sudditi di Lady Diana al suo funerale? Era una roba pazzesca. Ma come si può essere innamorati e devoti ...

