Ruby ter: difesa Berlusconi, 'processo va avanti, collaborazione con tribunale' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Il processo Ruby ter va avanti perché avevamo preso accordi, già alla fine di luglio, in questo senso, con il tribunale. Considerato il fatto che non veniva svolta alcuna istruttoria dibattimentale, visto che siamo già in una fase successiva, e quindi a fronte della programmazione delle udienze e della calendarizzazione cristallizzata, per un discorso di correttezza abbiamo rispettato questo tipo di indicazione". Così l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi, spiega perché non è stato sollevato il legittimo impedimento - il leader di Forza Italia è candidato al Senato - nel processo milanese Ruby ter che vede il Cav imputato per corruzione in atti giudiziari. A pochi giorni dalle elezioni politiche dunque il dibattimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Ilter vaperché avevamo preso accordi, già alla fine di luglio, in questo senso, con il. Considerato il fatto che non veniva svolta alcuna istruttoria dibattimentale, visto che siamo già in una fase successiva, e quindi a fronte della programmazione delle udienze e della calendarizzazione cristallizzata, per un discorso di correttezza abbiamo rispettato questo tipo di indicazione". Così l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio, spiega perché non è stato sollevato il legittimo impedimento - il leader di Forza Italia è candidato al Senato - nelmilaneseter che vede il Cav imputato per corruzione in atti giudiziari. A pochi giorni dalle elezioni politiche dunque il dibattimento ...

infoitinterno : Ruby ter, da Berlusconi nessun legittimo impedimento - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Processo Ruby Ter, l'udienza continua Berlusconi non chiede impedimento - Affaritaliani : Processo Ruby Ter, l'udienza continua Berlusconi non chiede impedimento - thestroke82 : @v2Dark Se guardi bene, pure che 'del Ruby ter non ce frega un cazzo, volemo rete4' - maiello_carlo : @berlusconi Qui stai bene appena ti gisssno la data per il Ruby ter ti ammali. Mah sei un furbacchione -