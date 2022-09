Perché le private equity stanno iniziando ad avere problemi di liquidità (Di mercoledì 21 settembre 2022) SoftBank Group è una holding finanziaria giapponese molto attiva nel settore tecnologico, il mese scorso ha svenduto i suoi gioielli della corona: ha ceduto il suo pacchetto di azioni di Alibaba per 22 miliardi di dollari, riducendo di quasi la metà l’esposizione sul suo asset più prezioso, peraltro in un momento in cui il valore delle azioni era di circa il 70% al di sotto del picco. Nello stesso periodo Fosun – grande conglomerato cinese il cui impero comprende una squadra di calcio inglese, la più grande banca del Portogallo e i resort francesi Club Med – ha dovuto ridurre sensibilmente le partecipazioni nella sua azienda farmaceutica principale, che valeva il 18% del suo patrimonio. Le compagnie di private equity sono diventate protagoniste assolute dell’universo degli affari, sono quelle che individuano e indicano i trend più convenienti e ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 settembre 2022) SoftBank Group è una holding finanziaria giapponese molto attiva nel settore tecnologico, il mese scorso ha svenduto i suoi gioielli della corona: ha ceduto il suo pacchetto di azioni di Alibaba per 22 miliardi di dollari, riducendo di quasi la metà l’esposizione sul suo asset più prezioso, peraltro in un momento in cui il valore delle azioni era di circa il 70% al di sotto del picco. Nello stesso periodo Fosun – grande conglomerato cinese il cui impero comprende una squadra di calcio inglese, la più grande banca del Portogallo e i resort francesi Club Med – ha dovuto ridurre sensibilmente le partecipazioni nella sua azienda farmaceutica principale, che valeva il 18% del suo patrimonio. Le compagnie disono diventate protagoniste assolute dell’universo degli affari, sono quelle che individuano e indicano i trend più convenienti e ...

