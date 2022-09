sportli26181512 : Mourinho festeggia 22 anni di carriera: 'L'espulsione? Questo sono io': Il tecnico al Golden Quinas Gala: 'L'anno s… - g_iallorossi : Josè #Mourinho festeggia i suoi 22 anni da allenatore: 'Sono sempre lo stesso: odio perdere, amo vincere. La Roma… - siamo_la_Roma : ?? #Mourinho festeggia 22 anni di carriera ??? 'Non è cambiato nulla: mi piace vincere e odio perdere' ?? E sulla sua… -

ROMA - Tanti auguri a José. Il tecnico portoghesei 22 anni di carriera da allenatore , costellata di trofei, premi e tante soddisfazioni. L'ultima con la Roma, per la vittoria della scorsa stagione in ...E giustamente lacome se fosse un gol. Perché così è. È il tocco numero 59 della partita di Kim Min - jae. Una prestazione da museo della difesa. Una voltadisse che Bonucci e ... Mourinho festeggia 22 anni di carriera: "L'espulsione Questo sono io" Il tecnico al Golden Quinas Gala: "L'anno scorso nessuno si aspettava una coppa dalla Roma, in questa stagione vogliamo fare ancora meglio" ...José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Golden Quinas Gala nel giorno in cui compie 22 anni di carriera. Queste le sue parole: “Sono passati velocemente, ma voglio continuare. M ...