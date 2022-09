Manuel Vallicella, parla chi lo conosce bene: “Soffriva di depressione” (Di mercoledì 21 settembre 2022) La morte dell’ex tronista di Uomini e Donne Manuel Vallicella ha lasciato tutti sgomenti, non solo il pubblico del talk show di Maria De Filippi, per il quale la notizia è stata una doccia gelata, ma anche i suoi stessi amici, che non pensavano Manuel sarebbe arrivato a un gesto così estremo. Uno dei suoi migliori amici, Enrico Ciriaci è stato intervistato da “Fanpage” e ha raccontato per filo e per segni quello che stava accadendo a Manuel negli ultimi tempi. Uomini e Donne, Manuel Vallicella scriveva: “O vado avanti, o muoio anche io” L'ex tronista e corteggiatore di Ludovica Valli si era sfogato sui social dopo che nel 2019 aveva perso l'amata madre parla uno ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 settembre 2022) La morte dell’ex tronista di Uomini e Donneha lasciato tutti sgomenti, non solo il pubblico del talk show di Maria De Filippi, per il quale la notizia è stata una doccia gelata, ma anche i suoi stessi amici, che non pensavanosarebbe arrivato a un gesto così estremo. Uno dei suoi migliori amici, Enrico Ciriaci è stato intervistato da “Fanpage” e ha raccontato per filo e per segni quello che stava accadendo anegli ultimi tempi. Uomini e Donne,scriveva: “O vado avanti, o muoio anche io” L'ex tronista e corteggiatore di Ludovica Valli si era sfogato sui social dopo che nel 2019 aveva perso l'amata madreuno ...

fanpage : Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di #Uominedonne. Aveva solo 35 anni - _AnnaVik_ : RT @911BVCKLEY: l'''''amico'''' di Manuel Vallicella commenta la depressione e il gesto che è arrivato a fare dicendo 'aveva 35 anni, mica… - _unshakeable_ : RT @candIeinthwind: Oggi tristissima per la notizia della morte di Manuel Vallicella. Lo ricordo a Uomini e Donne come una perla rara, la p… - tracotanzaubris : RT @racconterodjte: Posso dire che la morte di Manuel Vallicella è una grande sconfitta? Le malattie mentali sono un problema serio e non è… - WHYAMISTILL1NLA : RT @sailor_snickers: Manuel Vallicella si è tolto la vita a 35 anni. Settembre è il mese nazionale dedicato alla prevenzione del suicidio… -