Manuel Vallicella è morto, diceva di Uomini e Donne: "Non ci tornerei ma mi ha salvato la vita!" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Manuel Vallicella è morto. L'ex tronista di Uomini e Donne, secondo ciò che si apprende online, si sarebbe suicidato ad appena 35 anni, lasciando amici e conoscenti letteralmente sotto shock. Manuel Vallicella è morto, diceva di Uomini e Donne: "Mi ha salvato la vita!" Manuel aveva lasciato il trono senza scegliere nessuna delle corteggiatrici. Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di #Uominedonne. Aveva solo 35 anni - Pluviophile_G : RT @EleonoraPicciMT: Purtroppo Manuel Vallicella è solo l'ennesima morte di un ragazzo che non è riuscito a chiedere aiuto, che non è stato… - itlights_ : RT @candIeinthwind: Oggi tristissima per la notizia della morte di Manuel Vallicella. Lo ricordo a Uomini e Donne come una perla rara, la p… - Mario14___ : RT @imtheitaliansam: È morto Manuel Vallicella, ex tronista di #uominiedonne che si è tolto la vita a 35 anni. Settembre è il mese per la… - infoitcultura : U&D, morto l'ex tronista Manuel Vallicella: le possibili cause della morte -