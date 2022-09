“Le scorregge no” GF Vip 7 | forse la concorrente lei non sapeva di finire in onda

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Al GF Vip 7 è show di Patrizia Rossetti. La conduttrice tv si è subito fatta notare per il suo modo abbastanza diretto di esprimersi e raccontare anche la sua intimità. Appena entrata ha sin da subito familiarizzato con tutti soprattutto con i più giovani con i quali si è intrattenuta per ore. La conduttrice ha dichiarato di essere single, anche se non le mancano i corteggiatori. E rispondendo a Ginevra Lamborghini sul fatto di russare o meno ha rivelato: “Sono 4 anni che non batto chiodo ca… e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera”. Patrizia Rossetti è stata un fiume in piena: “L’ultima volta ho avuto un corteggiatore di 30 anni che mi diceva ‘a me non mi frega dell’età’. Ma a me interessa perché potevo essere sua madre. Lui voleva portarmi a letto. Poi a me cosa restava? A me non basta una nottata e ...