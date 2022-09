Kiev avanza e Mosca si difende con bugie e minacce

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Una delle domande che gli analisti militari di tutto il mondo si stanno ponendo è per quanto tempo ancora Vladimir Putin potrà negare la realtà. Anche nei media ufficiali russi si avverte incertezza: mentre alcuni analisti russi chiedono una dichiarazione di guerra totale e la mobilitazione generale, altri sostengono che non sarebbe d’aiuto e che sia tempo di aprire negoziati politici con l'Ucraina. Ma non c'è ancora un messaggio chiaro, poiché Putin finora ha insistito sul fatto che tutto stia andando secondo i piani, mentre da qualche settimana questa affermazione ha perso ogni credibilità. Non è infatti un caso se mentre il capo del Cremlino dichiarava che l'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile e che nel Paese è diventata necessaria una mobilitazione parziale con il richiamo dei militari della riserva, il portale Google registrava il record di ricerche interne ...