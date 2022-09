Italdonne | Bertolini | “Poco entusiasmo dopo la qualifica mondiale | forse diamo fastidio”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Stiamo migliorando, culturalmente stiamo crescendo, ma il pensiero dell’italiano medio è che comunque il calcio è maschile e quando ci sono le donne percepisco che infastidiscono”. In una intervista a Raisport la Commissaria Tecnica della nazionale femminile di calcio non nasconde la delusione. “Sono fiduciosa per il futuro – dice – il professionismo è una grande rivoluzione e il calcio femminile può essere apripista per gli altri sport”.la delusione all’Europeo la nazionale azzurra ha centrato lazione per il2023. “Ho ripensato tante volte all’Europeo – le parole della– sono tanti gli aspetti da valutare quando le cose non vanno: c’era una pressione molto forte si erano create aspettative molto alte, c’era una condizione psico-fisica non ideale e poi la prima partita con la ...