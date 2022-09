Incidente a Mollema | attaccato da un gabbiano Sulla divisa aveva il disegno di un pesce!

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Giornata da dimenticare per l'Olanda e per Bauke, impegnati nella crono - staffetta mista valida per i Mondiali di ciclismo su strada a Wollongong, in Australia. La squadra "orange" è stata ...

Attaccato da un gabbiano in gara per colpa di un pesce disegnato sulla maglia: incredibile disavventura quella capitata ai Mondiali di ciclismo. Giornata da dimenticare per l'Olanda e per Bauke Mollema, impegnati nella crono-staffetta mista valida per i Mondiali di ciclismo su strada a Wollongong, in Australia. L'esperto corridore vincitore del giro di Lombardia 2019 è stato frenato da un problema meccanico, con la catena che si è incastrata e lo ha costretto al cambio della bici.