Fabian Ruiz: "Impossibile rifiutare il PSG, è stata una mossa positiva per tutti" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fabian Ruiz è stato uno tra i nomi caldi del mercato estivo e ha finito per trasferirsi dal Napoli al Paris Saint Germain al termine di una lunga trattativa. Oggi il centrocampista, intervistato da El Pais, torna sui dettagli del suo trasferimento: "Una volta arrivata l'offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si poteva dire di no ad un club come il PSG. Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un'altra sistemazione. Penso sia stata un'ottima scelta". Fabian Ruiz Napoli PSG Fabian Ruiz ha quindi finito per unirsi al club parigino per una cifra attorno ai 23 milioni di euro. Importante anche l'intervento di Luis Campos e dell'allenatore Galtier che hanno convinto lo spagnolo a sposare il ...

