Drag Race: la nuova Pit Crew viene presa in giro dal vecchio cast (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non c’è Drag Race senza Pit Crew, e anche quest’anno alla vigilia della nuova stagione attesa per ottobre, sono stati presentati otto ragazzi che sostituiranno il vecchio cast composto da Riccardo Trulli, Marco Foltran, Marco Da Roit e Gigi Kalja. La presentazione è avvenuta con un balletto un po’ particolare, che si è guadagnato una velata presa in giro da qualcuno della precedente edizione. Drag Race Italia: un format tutto americano La serie televisiva in onda su Discovery+ è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel 2021 con la vincitrice Elecktra Bionic. Lo show si ispira al format statunitense RuPaul’s Drag Race, dove cotonatissime Drag queen si sfidano ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non c’èsenza Pit, e anche quest’anno alla vigilia dellastagione attesa per ottobre, sono stati presentati otto ragazzi che sostituiranno ilcomposto da Riccardo Trulli, Marco Foltran, Marco Da Roit e Gigi Kalja. La presentazione è avvenuta con un balletto un po’ particolare, che si è guadagnato una velatainda qualcuno della precedente edizione.Italia: un format tutto americano La serie televisiva in onda su Discovery+ è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel 2021 con la vincitrice Elecktra Bionic. Lo show si ispira al format statunitense RuPaul’s, dove cotonatissimequeen si sfidano ...

