Caso Richetti, "crolla castello bugie costruito per diffamarmi" (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – "Le notizie pubblicate nelle ultime 48 ore hanno fatto definitivamente crollare il castello di bugie costruito per diffamarmi e pubblicato da Fanpage. Da subito si è capito come le accuse nei miei confronti fossero del tutto infondate e provenissero da una fonte del tutto inattendibile". Lo scrive, in una nota, il senatore di Azione Matteo Richetti. "La parola fine è venuta dall'intervista pubblicata oggi sul quotidiano 'Domani' con la Sig.ra Rogati. Dall'intervista emerge in modo chiaro che, nonostante le smentite, la fonte di Fanpage è proprio la Rogati. Questa però, pur tra mille contraddizioni, ha detto una sola cosa chiaramente: non c'è stata alcuna molestia o altro comportamento inappropriato da parte mia né nell'incontro a cui si fa riferimento nel pezzo di ...

