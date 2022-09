Bebe Vio | baci e abbracci con il nuovo fidanzato calciatore

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 settembre 2022)Vio innamorata a Roma. O almeno così sembra dalle foto scattate dal settimanale Chi. La campionessa paralimpica, 25 anni, è stata paparazzata mentrea Gianmarco Viscio, 30 anni, giocatore dilettante di calcio a otto, che fino all’anno scorso militava nel ruolo di difensore in una squadra di serie B, il George Best Team. Paparazzati al The First Musica (boutique hotel con cocktail bar un po’ fuori dalla movida), i due sono saliti sulla terrazza che affaccia sul Tevere per un aperitivo e lì sono rimasti un’oretta scambiandosi sorrisi,e carezze. Da sempre molto gelosa della sua privacy,Vio non si era mai mostrata in pubblico con corteggiatori o fidanzati, almeno fino all’ultimo anno. Schiva e protettiva, in passato ha preferito condividere la sua immagine sportiva e lasciale laterale quella privata. ...