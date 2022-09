Ultime Notizie Roma del 20-09-2022 ore 13:10 (Di martedì 20 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le ho fatti e prosperano sfruttando la nostra situazione dovremmo evitare la bibita per non per piacere in seguito questo uno dei passaggi del discorso del premier draghi ricevendo il premio statista dell’anno a New York è il Presidente del Consiglio Ha ribadito l’importanza del dialogo ricevendo l’apprezzamento prima di Joe biden e poi del padrone di casa del premio l’ex Segretario di Stato Henry kissinger il presidente turco erdogan dice che in Uzbekistan mi sono incontrato con il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni approfondite con lui e mi sta dimostrando che è disposta a porre fine a questa situazione il prima possibile Aggiungendo che lo scambio di 200 staggi tra le parti in Ucraina sarà un passo avanti significativo se in Ucraina ha fermato si stabilirà ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le ho fatti e prosperano sfruttando la nostra situazione dovremmo evitare la bibita per non per piacere in seguito questo uno dei passaggi del discorso del premier draghi ricevendo il premio statista dell’anno a New York è il Presidente del Consiglio Ha ribadito l’importanza del dialogo ricevendo l’apprezzamento prima di Joe biden e poi del padrone di casa del premio l’ex Segretario di Stato Henry kissinger il presidente turco erdogan dice che in Uzbekistan mi sono incontrato con il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni approfondite con lui e mi sta dimostrando che è disposta a porre fine a questa situazione il prima possibile Aggiungendo che lo scambio di 200 staggi tra le parti in Ucraina sarà un passo avanti significativo se in Ucraina ha fermato si stabilirà ...

