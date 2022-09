UFFICIALE – Altra esclusione per la Russia: non potrà partecipare ad Euro2024 (Di martedì 20 settembre 2022) Il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024 si terrà il 9 ottobre a Francoforte ma c’è già un verdetto. La Federcalcio russa, attraverso un comunicato UFFICIALE, ha annunciato che la UEFA ha deciso di escludere la Nazionale dal torneo, come è già accaduto con Nations League e Mondiale. Russia Uefa Euro 2024 Ecco la decisione della UEFA: “La Nazionale russa non parteciperà al sorteggio per le qualificazioni a EURO 2024. Il motivo è la decisione presa a febbraio dalla UEFA di escludere tutte le squadre russe dalle competizioni sotto l’egida dell’organizzazione, fino a nuovo avviso“. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022) Il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024 si terrà il 9 ottobre a Francoforte ma c’è già un verdetto. La Federcalcio russa, attraverso un comunicato, ha annunciato che la UEFA ha deciso di escludere la Nazionale dal torneo, come è già accaduto con Nations League e Mondiale.Uefa Euro 2024 Ecco la decisione della UEFA: “La Nazionale russa non parteciperà al sorteggio per le qualificazioni a EURO 2024. Il motivo è la decisione presa a febbraio dalla UEFA di escludere tutte le squadre russe dalle competizioni sotto l’egida dell’organizzazione, fino a nuovo avviso“. Alessio Nicolosi

