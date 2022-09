U.21: Scalvini 'spazio per giovani c'è, quindi sta a noi' (Di martedì 20 settembre 2022) "In Italia ci sono molti giovani e hanno possibilità e opportunità per giocare. In Under 21 tanti di noi giocano già in A o B, abbiamo presenze sia da titolari che da subentranti. Secondo me è un ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) "In Italia ci sono moltie hanno possibilità e opportunità per giocare. In Under 21 tanti di noi giocano già in A o B, abbiamo presenze sia da titolari che da subentranti. Secondo me è un ...

TUTTOJUVE_COM : Italia U21, Scalvini: 'Spazio per giovani c'è, quindi sta a noi' - fisco24_info : U.21, Scalvini: 'Spazio per giovani c'è, quindi sta a noi': Atalantino: 'Meglio difesa o centrocampo? Decide l'alle… - AnsaLombardia : U.21: Scalvini 'spazio per giovani c'è, quindi sta a noi'. Atalantino, meglio difesa o centrocampo? Decide l'allena… - glooit : U.21: Scalvini 'spazio per giovani c'è, quindi sta a noi' leggi su Gloo - ZerounoTv : Under 21, Scalvini “In Italia abbastanza spazio ai giovani” -