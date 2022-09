Serie A Il trionfo di Aurelio De Laurentiis Striscionisti senza vernice ed A16 in tilt nell’annata scudetto

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Alla prima pausa di campionato il presidente diA più sorridente di tutti èDe. Il patron azzurro si gode il primato del Napoli dopo circa un quinto nella stagione. Deha gioito per il blitz di San Siro mentre Juventus ed Inter continuavano ad incassare sconfitte come la Roma. Udinese ed Atalanta sono formazioni di rispetto ma ,Degongola godendosi il Napoli mentre le rivali più accreditate nella corsa tricolore perdono terreno. De, profittando di una presentazione cinematografica dedicata a Sophia Loren, con una battuta ha provato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa (leggi). In Estate aveva promesso di allestire una grande squadra. In pochi gli avevano creduto. Ed adesso è giunto il tempo di ricredersi dando a Cesare, ...