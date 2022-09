Sbarchi migranti, 15 giorni in mare prima dei soccorsi: 6 morti di sete (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dopo tre o quattro ore i corpi delle persone che non ce l’hanno fatta iniziavano a emanare un cattivo odore a causa del sole e del caldo. Abbiamo pregato, abbiamo lavato i loro corpi con l’acqua di mare, cercando di coprirli con quello che avevamo per seguire la tradizione e li abbiamo lasciati andare in mare”. A raccontarlo al team di Medici senza frontiere è stato uno dei 26 naufraghi, siriani e afghani, arrivati a Pozzallo (Ragusa) lo scorso 12 settembre. Partiti dalla Turchia il 28 agosto, sono rimasti in mare in balia delle onde per 15 giorni a causa di un guasto al motore dell’imbarcazione sulla quale viaggiavano, senza bere né mangiare per oltre una settimana. Una traversata drammatica durante la quale sono morti tre bambini, tra cui un undicenne in viaggio senza genitori, e tre ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dopo tre o quattro ore i corpi delle persone che non ce l’hanno fatta iniziavano a emanare un cattivo odore a causa del sole e del caldo. Abbiamo pregato, abbiamo lavato i loro corpi con l’acqua di, cercando di coprirli con quello che avevamo per seguire la tradizione e li abbiamo lasciati andare in”. A raccontarlo al team di Medici senza frontiere è stato uno dei 26 naufraghi, siriani e afghani, arrivati a Pozzallo (Ragusa) lo scorso 12 settembre. Partiti dalla Turchia il 28 agosto, sono rimasti inin balia delle onde per 15a causa di un guasto al motore dell’imbarcazione sulla quale viaggiavano, senza bere né mangiare per oltre una settimana. Una traversata drammatica durante la quale sonotre bambini, tra cui un undicenne in viaggio senza genitori, e tre ...

novasocialnews : Sbarchi migranti, 15 giorni in mare prima dei soccorsi: 6 morti di sete - telodogratis : Sbarchi migranti, 15 giorni in mare prima dei soccorsi: 6 morti di sete - AnnaritaNinni : Se neanche racconti come questi ci toccano più... - News24Italy : #Sbarchi migranti, 15 giorni in mare prima dei soccorsi: 6 morti di sete - lifestyleblogit : Sbarchi migranti, 15 giorni in mare prima dei soccorsi: 6 morti di sete - -