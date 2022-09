Sarah Paulson sarà Gwen Shamblin in The Way Down

(Di martedì 20 settembre 2022) La star di American Horror Storyè stata scelta per interpretarenell’adattamento della HBO Max dei suoi docuserie The Way: God, Greed, and the Cult of. Secondo quanto riporta Deadline, lo storico volto della serie di Ryan Murphyproduttore esecutivo protagonista nella serie diretta da Michelle Dean che ha co-creato la serie limitata di Hulu The Act. La docuserie del 2021 The Wayaveva raccontato nel dettaglio la storia e l’operato di, ma prima che il lavoro sulla serie fosse terminato, la donna è morta in un incidente aereo e gli ultimi due episodi furono modificati per incorporare la svolta degli eventi. Chi è ...

