Regina Elisabetta, choc nella camera ardente: “Ditele di uscire dalla sua ca***o di bara” (Di martedì 20 settembre 2022) Svariate migliaia di persone hanno voluto omaggiare Elisabetta II alla camera ardente allestita a Westminster Hall. Tantissimi sudditi inglesi hanno salutato per l’ultima volta la Regina Elisabetta, morta lo scorso 8 settembre. La camera ardente è rimasta aperta per 5 giorni, e in molti hanno aspettato anche per 10 ore in coda pur di vedere il feretro. Alcuni eccentrici hanno dato vita a dei teatrini, che hanno attirato l’attenzione della folla, e della polizia. Un uomo venerdì sera ha lasciato l’interminabile coda di persone in lutto per avvicinarsi di scatto alla bara della sovrana. Scotland Yard afferma che l’arresto è avvenuto alle 22 di venerdì in base al Public Order Act. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo è uscito ... Leggi su tvzap (Di martedì 20 settembre 2022) Svariate migliaia di persone hanno voluto omaggiareII allaallestita a Westminster Hall. Tantissimi sudditi inglesi hanno salutato per l’ultima volta la, morta lo scorso 8 settembre. Laè rimasta aperta per 5 giorni, e in molti hanno aspettato anche per 10 ore in coda pur di vedere il feretro. Alcuni eccentrici hanno dato vita a dei teatrini, che hanno attirato l’attenzione della folla, e della polizia. Un uomo venerdì sera ha lasciato l’interminabile coda di persone in lutto per avvicinarsi di scatto alladella sovrana. Scotland Yard afferma che l’arresto è avvenuto alle 22 di venerdì in base al Public Order Act. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo è uscito ...

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - elenabonetti : Questa mattina, all’ambasciata @UKinItaly, ho reso omaggio alla memoria della Regina Elisabetta II ???????? - fiordisale : RT @NicolaMelloni: Imbarazzante @beppesevergnini sul Corriere. I funerali di Elisabetta ci portano a rivalutare il passato coloniale sotto… - skzavnio : rip regina elisabetta che non ha potuto ascoltare heyday e lit, mi dispiace veramente tantissimo -