Quale potrebbe essere l'impatto sui diritti dell'anagrafe digitale? (Di martedì 20 settembre 2022) Quali rischi per i diritti si configurano con l'anagrafe digitale? Della questione si sono occupati ActionAid, ASGI, Avvocato di strada, fio.PSD ed Enrico Gargiulo dell'Università di Bologna che hanno – nella nota dal titolo ANPR E DIGITALIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANAGRAFICA: Quale IMPATTO SUI diritti? – espresso una serie di preoccupazioni in merito, chiedendo conto agli attori istituzionali che sono direttamente coinvolti nell'implementazione di questa misura. L'anagrafe digitalizzata hanno iniziato a sperimentarla a febbraio trenta comuni italiani e, negli ultimi mesi, le procedure sono state interessate da diversi cambiamenti per tutti. LEGGI ANCHE >>> Anagrafe digitale, al via il cambio di residenza online Anagrafe digitale, quali sono le perplessità sui ...

