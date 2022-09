Myanmar, elicotteri del regime colpiscono una scuola: almeno 11 bambini morti. Unicef: “Attacco indiscriminato” (Di martedì 20 settembre 2022) almeno 11 bambini sono morti in un raid aereo contro una scuola in Myanmar, nella regione centro-settentrionale di Sagaing. Lo ha confermato in una nota l’Unicef, che ha parlato di 15 bambini ancora dispersi nell’Attacco avvenuto venerdì scorso nei pressi di Tabayin, in cui è stato aperto il fuoco “in maniera indiscriminata su aree civili, tra cui una scuola”. Secondo Associated Press, è il numero più alto di bambini uccisi in un raid aereo dal colpo di stato di febbraio 2021. A condurre l’Attacco, secondo Ap, sono stati elicotteri delle forze governative, che hanno causato la morte di almeno 13 persone. “Gli alunni non hanno fatto nulla di male, non avrei mai pensato ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022)11sonoin un raid aereo contro unain, nella regione centro-settentrionale di Sagaing. Lo ha confermato in una nota l’, che ha parlato di 15ancora dispersi nell’avvenuto venerdì scorso nei pressi di Tabayin, in cui è stato aperto il fuoco “in maniera indiscriminata su aree civili, tra cui una”. Secondo Associated Press, è il numero più alto diuccisi in un raid aereo dal colpo di stato di febbraio 2021. A condurre l’, secondo Ap, sono statidelle forze governative, che hanno causato la morte di13 persone. “Gli alunni non hanno fatto nulla di male, non avrei mai pensato ...

