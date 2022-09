Musetti-Korda, ATP Metz 2022: a che ora inizia, programma, dove vederlo in tv (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo aver saltato il primo turno grazie ad un bye, Lorenzo Musetti fa il suo debutto domani nell’ATP 250 di Metz 2022 sfidando lo statunitense Sebastian Korda. In palio un posto ai quarti di finale del torneo transalpino, che si disputa su campi in cemento indoor. Il toscano va a caccia di una vittoria importante per guadagnare 45 punti in classifica e consolidare una posizione nella top30 ATP, facendo un passo avanti nel tentativo di presentarsi ai prossimi Australian Open da testa di serie. Si tratta però di una sfida molto complicata, contro un avversario davvero ostico soprattutto sul veloce. Korda ha raggiunto il 30° posto come best ranking, proprio come Musetti, ma adesso occupa la 49ma posizione nella graduatoria mondiale. L’azzurro ha vinto due dei tre scontri diretti nel ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo aver saltato il primo turno grazie ad un bye, Lorenzofa il suo debutto domani nell’ATP 250 disfidando lo statunitense Sebastian. In palio un posto ai quarti di finale del torneo transalpino, che si disputa su campi in cemento indoor. Il toscano va a caccia di una vittoria importante per guadagnare 45 punti in classifica e consolidare una posizione nella top30 ATP, facendo un passo avanti nel tentativo di presentarsi ai prossimi Australian Open da testa di serie. Si tratta però di una sfida molto complicata, contro un avversario davvero ostico soprattutto sul veloce.ha raggiunto il 30° posto come best ranking, proprio come, ma adesso occupa la 49ma posizione nella graduatoria mondiale. L’azzurro ha vinto due dei tre scontri diretti nel ...

