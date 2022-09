Momenti bollenti a Tu sì que vales | Belen e la Ferilli non si contengono | Fan in delirio

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 20 settembre 2022) L’autunno è ormai alle porte e anche la stagione televisiva sta pian piano riprendendo con i tanti programmi amatissimi dai telespettatori. Sabato 17 settembre è stata la volta di Tu sì que, anche quest’anno condotto da Maria De Filippi. Nel cast del programma non potevano ovviamente mancareRodriguez e Sabrina, così come la ballerina Giulia Stabile, che è stata quindi confermata dalla produzione. Confermati anche Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, così come i quattro della giuria, vale a dire Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. La prima puntata di Tu sì queha fatto registrare 3,864 milioni di spettatori (un po’ meno rispetto ai 4,1 milioni dello scorso anno) con il 28,24% di share, leggermente in salita rispetto all’edizione precedente ...