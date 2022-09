LIVE Ciclismo femminile, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia la gara, Venturelli ancora in forse (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.42 Prende il via anche la spagnola Lucia Garcia, terza nel campionato nazionale. 1.40 Non sembrano esserci ostacoli tra il titolo mondiale e la britannica Zoe Backstedt, già abituata a ritmi da élite. Intanto partite la sudafricana Rachel Seaman e la kazaka Violetta Kazakova. 1.38 La prima azzurra a partire sarà Alice Toniolli, alle 1.54 italiane. 1.36 Federica Venturelli, protagonista di un incidente nelle scorse ore, è presente nella zona di partenza. ancora da valutare le sue condizioni, intanto è partita l’australiana Lucy Stewart. 1.34 Partita la tedesca Kunz e contestualmente la Cronometro juniores femminile! 1.33 Le cicliste correranno con un margine di due minuti l’una dall’altra. Fra un minuto ci sarà la prima ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.42 Prende il via anche la spagnola Lucia Garcia, terza nel campionato nazionale. 1.40 Non sembrano esserci ostacoli tra il titolo mondiale e la britannica Zoe Backstedt, già abituata a ritmi da élite. Intanto partite la sudafricana Rachel Seaman e la kazaka Violetta Kazakova. 1.38 La prima azzurra a partire sarà Alice Toniolli, alle 1.54 italiane. 1.36 Federica, protagonista di un incidente nelle scorse ore, è presente nella zona di partenza.da valutare le sue condizioni, intanto è partita l’australiana Lucy Stewart. 1.34 Partita la tedesca Kunz e contestualmente la! 1.33 Le cicliste correranno con un margine di due minuti l’una dall’altra. Fra un minuto ci sarà la prima ...

