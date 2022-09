LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Renato Favero terzo al secondo rilevamento cronometrico (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.26 Con il belga Duarte Marivoet Scholiers terminano le partenze dei corridori del secondo blocco. Nel frattempo l’australiano Cameron Rogers ha fatto segnare il secondo miglior tempo dopo 7,1 km (+17.85 da McKenzie). 06.22 È partito poco fa Pavel Novak. Il ceco, che corre con la Ciclistica Trevigliese, è sicuramente un corridore da tenere d’occhio per questa gara. 06.18 Favero è momentaneamente terzo anche al km 14,1 (ovvero al termine del primo giro). 18:21.69 il tempo dell’azzurro (+1:03.23 da McKenzie). 06.14 Ricordiamo che i favoriti principali per questa gara sono il campione europeo juniores Mathieu Kockelmann, ma attenzione soprattutto anche al portoghese Morgado e al tedesco Herzog. Attenzione però anche ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.26 Con il belga Duarte Marivoet Scholiers terminano le partenze dei corridori delblocco. Nel frattempo l’australiano Cameron Rogers ha fatto segnare ilmiglior tempo dopo 7,1 km (+17.85 da McKenzie). 06.22 È partito poco fa Pavel Novak. Il ceco, che corre con la Ciclistica Trevigliese, è sicuramente un corridore da tenere d’occhio per questa gara. 06.18è momentaneamenteanche al km 14,1 (ovvero al termine del primo giro). 18:21.69 il tempo dell’azzurro (+1:03.23 da McKenzie). 06.14 Ricordiamo che i favoriti principali per questa gara sono il campione europeoMathieu Kockelmann, ma attenzione soprattutto anche al portoghese Morgado e al tedesco Herzog. Attenzione però anche ...

