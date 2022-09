Kate e William, purtroppo hanno dovuto farlo: Louis lasciato solo a casa (Di martedì 20 settembre 2022) Kate e William hanno partecipato al funerale dell’amata Elisabetta II con al fianco i figli George e Charlotte. È saltata subito all’occhio la mancanza del piccolo Louis. I sudditi e i milioni di spettatori che hanno assistito all’ultimo saluto alla Grande Regina Elisabetta II e hanno ammirato la compostezza dei piccoli reali. Nonostante la giovanissima età sono stati impeccabili. Kate e William e i figli George e Charlotte-Altranotizia.it- (Fonte: Google)Kate e William hanno dovuto lasciare a casa Louis in questa occasione e per molti sudditi è stata una decisione ben presa. Come mai è stata presa questa ... Leggi su altranotizia (Di martedì 20 settembre 2022)partecipato al funerale dell’amata Elisabetta II con al fianco i figli George e Charlotte. È saltata subito all’occhio la mancanza del piccolo. I sudditi e i milioni di spettatori cheassistito all’ultimo saluto alla Grande Regina Elisabetta II eammirato la compostezza dei piccoli reali. Nonostante la giovanissima età sono stati impeccabili.e i figli George e Charlotte-Altranotizia.it- (Fonte: Google)lasciare ain questa occasione e per molti sudditi è stata una decisione ben presa. Come mai è stata presa questa ...

