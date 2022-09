Huscher torna in Campania: in dieci giorni eseguiti due interventi per tumore al rene (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiVallo della Lucania (Sa) – Con l’arrivo del prof. Cristiano Huscher, la chirurgia oncologica della Casa di Cura Cobellis ha incrementato ulteriormente la sua attività, sia con la robotica che con la chirurgia tradizionale In un anno infatti, il solo prof. Huscher ha effettuato oltre cento interventi di alta chirurgia, soprattutto per tumori al polmone, esofago, fegato, pancreas, stomaco, intestino. “Effettuiamo anche molti interventi per sarcoma, perché la Cobellis è tra pochi centri dell’area meridionale ad eseguirli, visto che si tratta per lo più di masse tumorali di grosse dimensioni e che coinvolgono diversi organi e quindi difficili da trattare”- sottolinea lo stesso Huscher. Una intensa attività chirurgica, che anche con l’ausilio delle più moderne ed avanzate ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiVallo della Lucania (Sa) – Con l’arrivo del prof. Cristiano, la chirurgia oncologica della Casa di Cura Cobellis ha incrementato ulteriormente la sua attività, sia con la robotica che con la chirurgia tradizionale In un anno infatti, il solo prof.ha effettuato oltre centodi alta chirurgia, soprattutto per tumori al polmone, esofago, fegato, pancreas, stomaco, intestino. “Effettuiamo anche moltiper sarcoma, perché la Cobellis è tra pochi centri dell’area meridionale ad eseguirli, visto che si tratta per lo più di masse tumorali di grosse dimensioni e che coinvolgono diversi organi e quindi difficili da trattare”- sottolinea lo stesso. Una intensa attività chirurgica, che anche con l’ausilio delle più moderne ed avanzate ...

