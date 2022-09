Firenze, nasce Radioscuola: al via il corso per formare professionisti della radio. Una delle borse di studio è dedicata a Emiliano Liuzzi (Di martedì 20 settembre 2022) Al via radioscuola, una nuova opportunità di formazione per professionisti della radio che partirà il 15 ottobre e si svolgerà nei weekend a Firenze. I corsi avranno come sedi gli studi di Lady radio, RDF 102.7, radio Mitology ‘70-’80 e radio Divina. “La scuola”, spiega l’imprenditore e ideatore dell’iniziativa Leonardo Liuzzi, “ha l’obiettivo di coltivare e trasmettere i valori fondanti del mezzo radiofonico”. L’approccio sarà prevalentemente pratico e si forniranno agli studenti gli strumenti per imparare il mestiere radiofonico. Una delle borse di studio assegnate, messe a disposizione da soggetti e istituzioni private, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Al via, una nuova opportunità di formazione perche partirà il 15 ottobre e si svolgerà nei weekend a. I corsi avranno come sedi gli studi di Lady, RDF 102.7,Mitology ‘70-’80 eDivina. “La scuola”, spiega l’imprenditore e ideatore dell’iniziativa Leonardo, “ha l’obiettivo di coltivare e trasmettere i valori fondanti del mezzofonico”. L’approccio sarà prevalentemente pratico e si forniranno agli studenti gli strumenti per imparare il mestierefonico. Unadiassegnate, messe a disposizione da soggetti e istituzioni private, è ...

