Erdogan | terre invase da Russia devono tornare a Ucraina

(Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente turco Recep Tayyip Erdoan, in un'intervista alla tv americana Pbs, ripresa dal Guardian, ha dichiarato che ledalladovrebbero essere restituite all', compresa ...

tvsvizzera.it

Maha anche detto che leoccupate da Mosca dovrebbero essere restituite a Kiev : "Se in Ucraina si stabilirà una pace, ovviamente la restituzione delleche sono state invase ..."Se in Ucraina - ha affermato - si stabilirà una pace, ovviamente la restituzione delleche sono state invase diventerà molto importante. Putin ha fatto alcuni passi. Noi abbiamo fatto alcuni ... Erdogan, ho impressione che Putin voglia concludere guerra Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un'intervista alla tv americana Pbs, ripresa dal Guardian, ha dichiarato che le terre invase dalla Russia dovrebbero essere restituite all'Ucraina, compres ...Erdogan ha incontrato Putin in Uzbekistan, nel summit di Samarcanda. Il premier turco ha così rivelato che il suo omologo russo sarebbe pronto a porre fine alla guerra il prima possibile.