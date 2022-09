Donna e diva: Sophia Loren si racconta in un docufilm in occasione del suo compleanno (Di martedì 20 settembre 2022) Claudia Gerini, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Valeria Solarino, Lina Sastri, Matilde Gioli. Tante donne per raccontare una Donna, un'attrice, un'icona ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 20 settembre 2022) Claudia Gerini, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Valeria Solarino, Lina Sastri, Matilde Gioli. Tante donne perre una, un'attrice, un'icona ...

notanuggetz : RT @adelesmelody: elenoire ferruzzi la diva di quest’edizione donna all’ennesima potenza donna plus fancam #gfvip - lattealplutonio : RT @adelesmelody: elenoire ferruzzi la diva di quest’edizione donna all’ennesima potenza donna plus fancam #gfvip - vitadafanboy : RT @adelesmelody: elenoire ferruzzi la diva di quest’edizione donna all’ennesima potenza donna plus fancam #gfvip - adelesmelody : elenoire ferruzzi la diva di quest’edizione donna all’ennesima potenza donna plus fancam #gfvip - Luce_news : Donna e diva: Sophia Loren si racconta in un docufilm in occasione del suo compleanno -