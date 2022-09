Donna e diva: Sophia Loren si racconta in un docufilm in occasione del suo compleanno (Di martedì 20 settembre 2022) Claudia Gerini, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Valeria Solarino, Lina Sastri, Matilde Gioli. Tante donne per raccontare una Donna, un’attrice, un’icona del cinema di tutti i tempi: Sophia Loren. È questa la chiave scelta da Marco Spagnoli per celebrare gli 88 anni che il 20 settembre compie Sophia Loren. Lo fa con un documentario che va in onda oggi, in prima serata, su Raiuno, “Sophia!”. Con il punto esclamativo. Com’è giusto, per una Donna che ha messo il punto esclamativo su tutta la storia del cinema italiano. “Sophia!” andrà in onda il 20 settembre in occasione del compleanno della LorenNel film, prodotto da LaPresse con Rai Documentari e Luce/Cinecittà, sei attrici di età ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 20 settembre 2022) Claudia Gerini, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Valeria Solarino, Lina Sastri, Matilde Gioli. Tante donne perre una, un’attrice, un’icona del cinema di tutti i tempi:. È questa la chiave scelta da Marco Spagnoli per celebrare gli 88 anni che il 20 settembre compie. Lo fa con un documentario che va in onda oggi, in prima serata, su Raiuno, “!”. Con il punto esclamativo. Com’è giusto, per unache ha messo il punto esclamativo su tutta la storia del cinema italiano. “!” andrà in onda il 20 settembre indeldellaNel film, prodotto da LaPresse con Rai Documentari e Luce/Cinecittà, sei attrici di età ...

AnnaxLGxTS : RT @angelo_forgione: AUGURI, DONNA SOFÌ Arrivata lassù partendo dal cinema neorealista napoletano, portandosi dietro i ricordi di una strug… - CristianoDinota : RT @angelo_forgione: AUGURI, DONNA SOFÌ Arrivata lassù partendo dal cinema neorealista napoletano, portandosi dietro i ricordi di una strug… - JoIloveJu : La Bellezza di #SophiaLoren. Auguri donna Sofí, diva infinita ... ?? - Humana83 : Come lei nessuno mai ???? lho amato come attrice ed ho amato i suoi film.. specialmente quelli con mastroianni e De S… - Bo_re_Ale : La lettura della biografia della Loren mi ha tenuto compagnia nel periodo di chiusura. La sua non è solo la biograf… -