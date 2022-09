Covid - 19, l'Ema: 'I contagi calano ma bisogna prepararsi a una nuova ondata' (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo l'Ema è ancora presto per dirsi definitivamente fuori dall'emergenza Covid. I dati raccolti dall'Ecdc sul Covid - 19 mostrano che nelle ultime settimane c'è stato un calo nei numeri totali di ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo l'Ema è ancora presto per dirsi definitivamente fuori dall'emergenza. I dati raccolti dall'Ecdc sul- 19 mostrano che nelle ultime settimane c'è stato un calo nei numeri totali di ...

GiovaQuez : Via libera di Ema al nuovo vaccino bivalente di Pfizer contro il Covid, adattato anche alle subvarianti Omicron Ba.… - ansaeuropa : 'Omicron BA.5 è ancora dominante', ma occorre 'stare attenti ad altre varianti, come BA4.6 che si sta diffondendo v… - Renata91493146 : Covid. Cavaleri (Ema): “Il virus muta a velocità pazzesca e continua. Tutti i nuovi vaccini adattati sono efficaci… - g_valenza : Covid: Ema, contagi in calo ma prepararsi a nuova ondata - HuffPostItalia : La pandemia non è finita, in arrivo una nuova ondata. Parola di Ema -