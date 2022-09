Città di Castello in lutto: è morto l’imprenditore Antonio Gasperini (Di martedì 20 settembre 2022) Città di Castello piange la scomparsa del commendatore Antonio Gasperini che si è spento all’età di 93 anni. Con la morte dell’imprenditore a capo dell’omonimo Scatolificio la Città perde uno dei protagonisti dell’economia del Secondo dopoguerra nell’Alta Valle del Tevere. Un uomo che era legatissimo alla sua terra. Per tutta la sua esistenza si è impegnato infatti per rendere robusto il tessuto produttivo dell’Umbria. Non solo: Gasperini si è speso anche a livello sociale, i quotidiani locali ricordano la Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> È morto il giovane calciatore italiano, aveva soltanto 23 anni: il tragico annuncio Si è spento 93 ... Leggi su tvzap (Di martedì 20 settembre 2022)dipiange la scomparsa del commendatoreche si è spento all’età di 93 anni. Con la morte dela capo dell’omonimo Scatolificio laperde uno dei protagonisti dell’economia del Secondo dopoguerra nell’Alta Valle del Tevere. Un uomo che era legatissimo alla sua terra. Per tutta la sua esistenza si è impegnato infatti per rendere robusto il tessuto produttivo dell’Umbria. Non solo:si è speso anche a livello sociale, i quotidiani locali ricordano la Fondazione Cassa di Risparmio didi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Èil giovane calciatore italiano, aveva soltanto 23 anni: il tragico annuncio Si è spento 93 ...

