ATP Metz 2022: Simon redivivo, sorprende Goffin. Avanti Ruusuvuori e Rinderknech, Bergs si ritira avanti con Basilashvili (Di martedì 20 settembre 2022) Si conclude la seconda giornata di tabellone principale al torneo ATP 250 di Metz, che inaugura la stagione europea indoor, più continuativa del solito in virtù dell'uscita di scena del Masters 1000 di Shanghai anche per il 2022. Quattro le partite disputate al Moselle Open, e più precisamente all'interno del Les Arènes, impianto che normalmente ospita la pallamano e che può contenere, a capienza piena, fino a 4500 persone. Il giocatore che può senz'altro definirsi più sfortunato tra tutti è Zizou Bergs. Il belga classe '99, numero 134 del ranking ATP, è infatti costretto al ritiro quando si trova avanti 6-4 2-1 contro il georgiano Nikoloz Basilashvili per problemi a una spalla, abbastanza improvvisi peraltro. Sarà così il numero 5 del seeding ad affrontare il francese Arthur ...

