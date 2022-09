Ultime Notizie – Elezioni 2022, Speranza: “Meloni con Orban, Letta tratta con Scholz sul gas. Ecco la differenza” (Di lunedì 19 settembre 2022) “C’è una grande rimonta, siamo ottimisti”. Anzi di più. Il ministro Roberto Speranza si lancia in una previsione: “Domenica la Lista dei democratici e progressisti sarà la prima lista d’Italia”, dice in un’intervista a tutto campo all’Adnkronos. Il titolare della Salute conferma la “frattura” con i 5 Stelle dopo “il grave errore” di aver messo gli interessi di partito davanti a quelli del Paese facendo cadere il governo Draghi. Quanto al Terzo Polo, Speranza sottolinea come “certe loro proposte siano più vicine alla destra che a noi”. Infine Giorgia Meloni che porterebbe l’Italia ad essere “isolata” in Europa. Il viaggio oggi a Berlino di Enrico Letta che ha visto il cancelliere Scholz è la misura della “differenza tra noi”. Dice Speranza: “Quale è l’interesse ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) “C’è una grande rimonta, siamo ottimisti”. Anzi di più. Il ministro Robertosi lancia in una previsione: “Domenica la Lista dei democratici e progressisti sarà la prima lista d’Italia”, dice in un’intervista a tutto campo all’Adnkronos. Il titolare della Salute conferma la “frattura” con i 5 Stelle dopo “il grave errore” di aver messo gli interessi di partito davanti a quelli del Paese facendo cadere il governo Draghi. Quanto al Terzo Polo,sottolinea come “certe loro proposte siano più vicine alla destra che a noi”. Infine Giorgiache porterebbe l’Italia ad essere “isolata” in Europa. Il viaggio oggi a Berlino di Enricoche ha visto il cancelliereè la misura della “tra noi”. Dice: “Quale è l’interesse ...

